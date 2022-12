Nach Missbrauchsfällen: Neue Chefin für Wiens Kindergärten

Es ist keine einfache Aufgabe, die vor Karin Broukal liegt. Am Mittwoch übernahm sie die Leitung der größten Magistratsabteilung Wiens, der für die Kindergärten zuständigen MA10. Mehr als 8.600 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Abteilung arbeiten in städtischen Kleinkindergruppen, Kindergärten, Horten, Bildungscampus-Standorten oder in der Verwaltung und in den Servicestellen.

Die Größe ist aber nicht die einzige Herausforderung – und bei Weitem nicht die schwierigste. Die Arbeit der MA10 ist in den vergangenen Monaten wegen mutmaßlicher Missbrauchsfälle in einem Penzinger Kindergarten immer weiter in Verruf geraten.