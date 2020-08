Nach langer Suche: Zwei neue Bücherschränke für Hietzing

Ob man das eigene Buch gegen ein "neues" tauscht oder sich nur eines ausborgt, ist jedem selbst überlassen.

Auf Vordermann bringen

Nachdem der Bezirk monatelang auf diversen Lagerplätzen Wiens nach den grünen Telefonzellen suchte, wurde er schließlich fündig. Die Pfadfindergruppe 39 Ober Sankt Veit restauriert nun die ausgedienten Telefonzellen.

Gemeinsam mit der Buchhändlerin Elisabeth Glaeser-Mayer kümmern sie sich zudem künftig um die Betreuung des Bücherschranks.

Der zweite Schrank in Alt Hietzing wird vom Pfarrer der Kirche Maria Hietzing - Andreas Kaiser - betreut.

Keine Leseinitiative

Mit den neuen beiden offenen Exemplaren, gibt es in ganz Wien bald insgesamt 23 offene Bücherschränke.

Der erste Bücherschrank Wiens wurde übrigens im Februar 2010 von Frank Gassner an der Ecke Zieglergasse-Westbahnstraße in Neubau eröffnet. Seitdem wurden laufend neue offene Bücherschränke in ganz Wien aufgestellt.

Leute zum Lesen zu animieren ist überraschenderweise nicht der Hauptzweck solcher Bücherschränke (das ist eher ein positiver Nebeneffekt). Denn eigentlich soll damit gezeigt werden, dass man auch außerhalb des Geldkreislaufes Waren austauschen kann.