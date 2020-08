Polizisten retten Baby-Eichkätzchen in Hietzing das Leben

Am Dienstag in den frühen Morgenstunden konnten zwei Polizeibeamte im Zuge ihres Streifendienstes mehrere Krähen auf einem sich bewegenden Tier am Gehsteig der Hietzinger Hauptstraße wahrnehmen.

Als die Polizisten näher kamen, stellten sie fest, dass sich die Krähen auf drei Eichkätzchen-Babys gestürzt hatten. Die Krähen wurden von den einschreitenden Beamten verscheucht und die verletzten Eichkätzchen versorgt.