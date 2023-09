Vom Bund will Wiederkehr mehr Mittel für Wiens Schulen. Dafür brauche es einen Chancenindex, um Mittel neu und hin zu Schulen mit besonderen Herausforderungen zu verteilen. Aktuell sei Wien „massiv benachteiligt“. Es sei unverständlich, dass eine Schule am Wörthersee in Kärnten pro Schulkind mehr Geld bekomme als eine Schule in Ottakring.

Abschaffung der ORF-Landesabgabe

In den Verhandlungen mit der SPÖ für das kommende Doppelbudget gibt es vor allem einen Knackpunkt: die ORF-Landesabgabe. „Die Landesabgabe gehört abgeschafft, auch weil sie ihren eigentlichen Zweck (Altstadterhaltung, Anm.) nicht mehr erfüllt. Durch die Abschaffung würde sich jeder Haushalt Geld sparen“, erklärte Wiederkehr.

Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) hatte zuletzt betont, dass er am Ist-Zustand nichts ändern möchte. Aktuell hebt Wien 5,80 Euro Landesabgabe monatlich ein.

Gelegentliche Unstimmigkeiten sind laut der Partei, die seit 2020 als kleiner Regierungspartner in Wien fungiert, aber kein Indiz dafür, dass die Zusammenarbeit mit den Roten schlecht funktioniert: "Bei uns geht wirklich was weiter", resümierte Neos-Klubchefin Bettina Emmerling.