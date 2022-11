Nach Gewaltverbrechen: 50.000 Euro für Hinweise ausgelobt

Die Wiener Polizei berichtete im Mai von einer mutmaßlichen „Home Invasion“, bei der eine Frau in ihrer Wohnung überfallen und dabei schwer verletzt worden war. Diese ereignete sich am 19. Mai zwischen 8 und 10 Uhr, in der Bandgasse im 7. Bezirk. Nach dem Angriff gelang es dem Opfer, noch eine Angehörige telefonisch um Hilfe zu ersuchen, wobei eine weitere Befragung zum Vorfall nicht mehr möglich war. Die 79-Jährige verstarb am Abend des 24. Mai an den Folgen des Überfalls in einem Krankenhaus.