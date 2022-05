Nach Gasexplosion: Junger Mann ist gezeichnet fürs Leben

Der 5. Dezember 2018 hat das Leben des jungen Mannes auf den Kopf gestellt. Magomed A. war an diesem Vormittag allein in der Gemeindebauwohnung in der Döblinger Hauptstraße. Er machte sich gerade für die Schule fertig, als er Gas roch. Er rief seine Mutter an, erzählte ihr davon. „Raus aus der Wohnung!“, schrie sie. Magomed A. schaffte es nicht mehr rechtzeitig.

„In dem Moment war ich voll mit Adrenalin“, erzählt der mittlerweile 20-Jährige. Vier Monate verbrachte Magomed A. im AKH, zwei davon im künstlichen Tiefschlaf. 51 Prozent seiner Haut waren verbrannt.