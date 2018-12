Gasexplosion in Wien-Döbling: Ein Schwerverletzter

In der Döblinger Hauptstraße hat sich heute gegen 10 Uhr eine schwere Gasexplosion ereignet. Laut Gerald Schimpf, Sprecher der Berufsfeuerwehr Wien, wurde ein Mann schwer verletzt."In einer Wohnung unterhalb ist es zu der Explosion gekommen. Durch diese sind mehrere Gegenstände über die Döblinger Hauptstraße geschleudert worden", schildert Schimpf. Bei den Gegenständen soll es sich um Teile des Fenster sowie um Blumenbeete handeln. Die Verpuffung war so stark, dass diese 100 Meter weit in den gegenüberliegenden Park geschleudert wurden.