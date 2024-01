Nach drittem Rammbock-Coup in Wien: Polizei ermittelt

"Im derzeitigen Stadium der Ermittlungen können wir aber noch keine Theorie ausschließen und müssen alle Hinweise, Spuren etc. gleichermaßen überprüfen", führte Gass weiter aus.

Drei Männer bei bisherigen Einbrüchen beteiligt

An den drei Rammbock-Einbrüchen waren drei Männer beteiligt, die immer auf die gleiche Art vorgingen: Mit einem zuvor gestohlenen Pkw rasten sie in die Eingangstüre der Boutique, drangen in das Geschäft ein und stahlen dann binnen weniger Minuten teure Kleidungsstücke. Die Täter schlugen immer in den frühen Morgenstunden eines Sonntags oder wie zuletzt am Feiertag zu.

Bei einem weiteren Vorfall am 15. Oktober sind die Verdächtigen mit einer Brechstange in das Geschäft eingebrochen.

