Nach Rammbock-Einbruch: Täterfahrzeug in Favoriten sichergestellt

Nach dem zweiten Rammbock-Einbruch in ein Wiener Herren-Luxusmodengeschäft in der City ist nun das Tatfahrzeug in Favoriten sichergestellt worden. Mitarbeiter der Parkraumüberwachung entdeckten den roten Fiat 500, der zuvor einer Frau gestohlen wurde, Montagvormittag nahe des Waldmüllerparks. Die Spuren wurden gesichert. Die drei Täter ließen hochpreisige Kleidung mitgehen. Der Schaden liegt laut Polizei im unteren sechsstelligen Bereich.

Die Männer kamen in der Nacht auf Sonntag mit dem gestohlenen Auto in die Innenstadt. Mit dem Heck stießen sie die Tür zum Shop auf und holten in Windeseile die Luxusmode aus dem Geschäft. Ein Anrainer bekam den spektakulären Coup gegen 3.30 Uhr mit, zeitgleich hörten Beamte des Stadtpolizeikommandos Innere Stadt den akustischen Alarm des Geschäfts und fuhren hin.