Suche nach Rammbock-Bande läuft in Wien auf Hochtouren

Der Schock sitzt bei den Bewohnern am Wildpretmarkt wohl auch noch Tage nach dem spektakulären Coup vom Wochenende tief: Ein Auto war rückwärts in die Auslage der Nobelboutique "Amicis" gerast. Drei Einbrecher drangen in das Geschäft ein, raubten binnen Minuten hochpreisige Kleidungsstücke und ergriffen die Flucht. Seither fehlt von den Tätern jede Spur.

Die Polizei hält sich mit den Informationen bedeckt. "Die Ermittlungen laufen auf Hochtouren. Aus ermittlungstaktischen Gründen können wir keine Details bekanntgeben", heißt es dazu auf KURIER-Anfrage am Dienstag. Eine heiße Spur könnte das Fluchtauto sein, das die Verdächtigen zuvor gestohlen hatten. Ein Parkwächter fand es am Montagnachmittag auf auf einem Parkplatz in der Wallensteinstraße in der Brigittenau. Die Schadenssumme liegt laut Polizei im sechsstelligen Bereich.