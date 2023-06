Nach Doppelmord in Wien: Verdächtiger Pole wohl doch zurechnungsfähig

Im Fall des zweifachen Mordes verdächtigten Mannes, der Anfang des Jahres in Wien einen Apotheker und eine zweifache Mutter getötet haben soll, liegt das psychiatrische Gutachten vor. Laut der Tageszeitung „Heute“ soll der 50-jährige obdachlose Pole, der in die Häuser eingedrungen und seine Opfer brutal attackiert haben soll, zurechnungsfähig sein. Die Sprecherin der Staatsanwaltschaft Nina Bussek bestätigte das Vorliegen, gab aber inhaltlich keine Auskunft dazu.

„Die Ermittlungen sind derzeit noch nicht abgeschlossen“, sagte die Behördensprecherin der APA. Das psychiatrische Gutachten wurde in Auftrag gegeben, um Aufschluss über die Gefährlichkeit des Mannes zu erhalten. Der 50-Jährige soll sich die Opfer völlig willkürlich ohne erkennbares Motiv ausgesucht haben.

Ermittler sprechen von "surreale Szenen"

Zudem verhielt sich der Verdächtige nach den Taten ungewöhnlich, die Ermittler sprachen von „surrealen Szenen“. Anstatt zu flüchten, verblieb er an den Tatorten, konsumierte Getränke und stahl Schuhe. Und somit hinterließ er zahlreiche DNA-Spuren.Der 50-Jährige soll in der Silvesternacht sein erstes Opfer, den 74-jährigen Apotheker, in der Donaustadt getötet haben.