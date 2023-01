Obdachloser Pole soll Wiener Doppelmörder sein

„Der Täter ist ein 50 Jahre alter, polnischer Staatsbürger, der als U-Boot in Wien gelebt hat“, mit diesen Worten dürften die ersten brisanten Mordermittlungen in diesem Jahr beendet sein. Chefermittler Dietmar Berger vom Wiener Landeskriminalamt war die Erleichterung anzusehen, als er am Montag über die Festnahme jenes Mannes informierte, der am Sonntag eine 31-jährige Mutter in Floridsdorf und am Neujahrstag einen 74 Jahre alten Apotheker in der Donaustadt getötet haben soll.

Bisher hatten sich die Kriminalisten mit Informationen zurückgehalten, nun folgte der Durchbruch.