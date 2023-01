"Ich bin unschuldig": Verdächtiger bestreitet Doppelmord in Wien

Er brauche keinen Anwalt, weil er unschuldig ist. So äußerte sich am Donnertag jener 50-Jährige, der in den vergangenen zwei Wochen zwei Menschen in Wien ermordet haben soll. Während er bei den Einvernahmen der Polizei noch schwieg - wozu er auch berechtigt ist - sagte er heute bei der Entscheidung über die Verhängung der U-Haft vor Gericht aus.

Verdächtiger in U-Haft

Am Donnerstag wurde nun die U-Haft verhängt. Er wurde dabei von einem Anwalt vertreten, den die Richterin beigezogen hatte. Obwohl sich mehrere bekannte Advokaten in Wien für die Rechtsvertretung in diesem medienwirksamen Fall interessiert haben dürften, lehnte der Obdachlose diese Angebote ab.

Zwei Tote binnen acht Tagen

Dem Verdächtigen wird vorgeworfen, in der Silvesternacht den 74-jährigen Apotheker Heinrich Burggasser in dessen Haus in der Donaustadt erschlagen zu haben. Danach trank er die Hausbar leer. Acht Tage später soll er in das Haus einer 31 Jahre alten Mutter in Floridsdorf eingedrungen sein und die Frau dort erstochen haben. Auch dort trank der Süchtige Alkohol. Nur einen Tag danach wurde er von Zeugen beobachtet, als er zum Tatort zurückkehrte und in ein Nachbarhaus eindringen wollte. Dabei wurde er festgenommen.

