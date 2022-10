Nach Busunfall in Penzing: Staatsanwaltschaft ortet Fehlverhalten des Fahrers

Am 3. Mai stieg der Busfahrer bei einer Haltestelle in der Ulmenstra├če aus und wollte eine defekte T├╝r im hinteren Bereich des Busses kontrollieren. Laut Gutachten im Auftrag der Staatsanwaltschaft hatte er dabei aber vergessen, die Feststellbremse anzuziehen. Das Fahrzeug mit dutzenden Passagieren setzte sich in Bewegung, rollte die Stra├če hinunter und prallte mit voller Geschwindigkeit gegen einen Baum sowie gegen eine Trafostation. Sieben Personen wurden durch den Aufprall verletzt, zwei davon schwer.