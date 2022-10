Bande scheiterte bei Bankomat-Coup im Bezirk Neunkirchen

In einem Bankinstitut in Pitten im Bezirk Neunkirchen sind unbekannte Täter in der Nacht auf Montag daran gescheitert, einen Bankomat zu knacken. Der Coup gegen 1.30 Uhr nachts ging schief, die Täter flüchteten ohne Beute.

Ermittler des nö. Landeskriminalamtes haben die Spurensicherung und Videoauswertung in dem Fall übernommen. Derzeit geht die Polizei von mehreren Tätern aus, die versucht haben den Geldautomaten aufzuschneiden. In der Vergangenheit gab es in NÖ zahlreiche ähnlich gelagerte Fälle. Erst vor wenigen Tagen hatte die Polizei die Klärung einer derartigen Serie bekannt gegeben. Nach der Sprengung eines Bankomaten im Bezirk Hollabrunn sind zwei Verdächtige in Haft.