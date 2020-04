Nach Brand in Donauzentrum: Landeskriminalamt ermittelt Brandursache

Positiv merkt der Polizeisprecher an, dass es laut dem Einsatzleiter vor Ort keine Probleme mit Schaulustigen gegeben hätte. Auch den wegen der Covid-19-Verordnungen vorgeschriebenen Mindestabstand von einem Meter hätten alle eingehalten.

Ein Feuerwehrmann verletzt

Das Donauzentrum ist wegen des Covid-19-Gesetzes derzeit geschlossen, nur einzelne Geschäfte zur Nahversorgung wie Supermärkte und Drogerien sind in Betrieb. Bei dem Einsatz wurde ein Feuerwehrmann verletzt. Er wurde am Montag in ein Krankenhaus gebracht, denn er hatte sich eine Verletzung an den Bändern zugezogen. Derzeit ist er noch im Krankenstand.