Nach Anschlag in Wien: Sechs Personen für ihre Taten geehrt

Nach dem Terroranschlag in der Wiener Innenstadt am 2. November 2020 wurden mittlerweile sechs Personen in der Landespolizeidirektion geehrt: "In dieser lebensbedrohlichen Lage, in der man um sein eigenes Leben bangt und von Ungewissheit geplagt wird, haben sechs engagierte Bürger ihre Nächstenliebe und Zivilcourage unter Beweis gestellt", heißt es dazu von der Polizei.

Unter den Zivilpersonen, die geehrt wurden, befindet sich auch der 23-jährige Osama Joda Abu El Hosna, der jenen Polizisten, der vom Attentäter getroffen wurde, rettete. "Trotz dieser höchst gefährlichen und bedrohlichen Situation zögerte er nicht, den Polzisten aus dem Schussfeld zu bergen", ehrt ihn die Polizei.