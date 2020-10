MQ präsentiert "Wintergarten" - und heuer ist alles anders

Minigolf bis Autorennen

Für Unterhaltung für Jung und Alt sorgt „Lumina – die leuchtende Kugelbahn“ presented by KlingtGut. Auch das beliebte „Winter Race“-Autorennen im Miniaturformat wird es heuer geben. Und erstmals bleiben der künstlerisch gestaltete Minigolfplatz „MQ Amore“ am Vorplatz sowie die Boule-Bahn auch im Herbst und Winter in Betrieb.

Auf die traditionelle MQ Eisstockbahn muss ebenfalls nicht verzichtet werden - gespielt werden kann gleich auf zwei Bahnen. Die Gestaltung der Bahnen und der Überdachung stammt von Künstler Martin Markeli.