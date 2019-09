Mülltrennung: Stadt Wien fusioniert gelbe und blaue Tonne

Hinterher trennt man die Altstoffe mit Hilfe automatisierter Sortiertechnologie und recycelt sie umweltfreundlich. Durch die Fusion werden im Jahr rund 80.000 Transportkilometer und somit rund 160.000 Kilo CO2-Äquivalente eingespart, weil die einzelnen Fraktionen nicht mehr von unterschiedlichen Lkw entsorgt werden müssten.

Mehr Sammelmöglichkeiten

Weitere Vorteile seien, dass die getrennte Vorsammlung im Haushalt entfalle - was Platz spare. Und dass die Anzahl von rund 19.000 Müllsammelbehältern an mehr als 6.500 Wiener Standorten zwar gleich bleibe - durch die gemeinsame Sammlung der drei Altstoffarten ergebe sich jedoch ein Plus von rund 2.300 Standorten für die Sammlung von Dosen sowie ein Plus von rund 800 Standorten für Plastikflaschen und Getränkekartons, sagt Sima.