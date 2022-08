Motorradfahrer erfasste Fußgängerin am Zebrastreifen in Wien

Die Frau ging am Mittwochabend gegen 20.15 Uhr über einen Schutzweg bei der Hernalser Hauptstraße Ecke Julius-Meinl-Gasse, als sie von einem Motorrad touchiert wurde. Die 43-Jährige konnte noch nicht befragt werden. Der Lenker des Motorrads gab an, bei grün-blinkendem bzw. gelbem Licht in die Kreuzung eingefahren zu sein, weil er nicht mehr gefahrenfrei hätte bremsen können, berichtete die Polizei.

Schwere Kopfverletzungen

Die Frau wurde von der Berufsrettung Wien notfallmedizinisch versorgt und anschließend in den Schockraum eines Spitals gebracht. Sie erlitt schwere Kopfverletzungen. Der 26-jährige Lenker des Motorrads erlitt einen Schock und wurde ebenfalls von Sanitätern versorgt.

Das Verkehrsunfallkommando der Landesverkehrsabteilung Wien hat die Ermittlungen übernommen. Wer von beiden das Rotlicht der dortigen Ampelanlage missachtet hatte, ist noch Gegenstand weiterer Erhebungen, heißt es in der Aussendung der Polizei.

