Mord in Wien: 88-Jähriger wurde erwürgt

Am Dienstag wurde in einer Wohnung in der Jheringgasse ein 88-jähriger tot aufgefunden. Eine Bekannte hat noch den Notarzt gerufen, er konnte nurmehr den Tod feststellen.

Die Polizei hielt sich in dem Fall bisher sehr bedeckt. Wie der Mann zu Tode gekommen ist, darüber wurden keine Angaben gemacht. Auch über die näheren Umstände zur Auffindung der Leiche gab es keine genaueren Informationen. Nun bestätigt Harald Sörös, Sprecher der Wiener Polizei, dass der Mann erwürgt worden sei.