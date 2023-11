Mordprozess: Tödlicher Schuss in Druckerei in Simmering

Was am 7. Mai 2023 auf der Simmeringer Hauptstraße in Wien passiert ist, darüber gibt es zwei Versionen. Eine der Staatsanwaltschaft Wien, eine des Angeklagten. Die Geschichten unterscheiden sich in grundlegenden Dingen. Was sie gemeinsam haben: Ein 38-jähriger Mann starb an diesem Tag. Er wurde von einem Schuss in der Brust getroffen.

Angeklagt wegen Mordes ist deshalb der 35-jährige Iraner Yusof A. Der ehemalige Betreiber eines Druckerei-Geschäftes erklärt im Großen Schwurgerichtssaal des Landesgerichts für Strafsachen: "Nicht schuldig".