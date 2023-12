Mordprozess nach 15 Jahren: "Herr Richter, ich habe keinen gemordet"

Die Schusswaffe, vermutlich eine jugoslawische Pistole wurde nie gefunden. DNA fand sich weder auf den Hülsen noch auf der Schere. Und dennoch ist der Ankläger sicher, den Mörder des 38-Jährigen vor sich zu haben.

➤ Nach Machetenmord in der Brigittenau: Offenbar alle Verdächtigen gefasst

"Nachdem ein Foto des Opfers in den Medien veröffentlicht worden ist, haben wir drei anonyme Hinweise bekommen. Alle nannten Omar B. Zuvor hat es Streit zwischen den beiden Männern gegeben und die Drohung: Wenn ich ihn finde, werde ich ihn umbringen!" Auch Freunde bestätigten das.

Omar B. habe das Opfer für eine angebliche Aussprache zum Treppelweg gelockt, ist er sicher. Neun mal rief der Obdachlose an diesem Abend einen "Omar" am Handy an.

Omar oder Franz

Doch das will nicht der Angeklagte sein. "Omar ist ein häufiger Name. So wie Hans, Franz oder Robert." Doch Bekannte bestätigten, dass es sich um die Nummer des Angeklagten handelt.

Dass er ausgerechnet nach dem Mord Österreich verließ, sei purer Zufall gewesen. "Ich wollte weg. Habe die SIM-Karte meines Handys zerstört - ich wollte keinen Kontakt mehr." Der Weg führte ihn nach Italien, Frankreich und Spanien. Zwischenzeitlich befand er sich auch zwei Mal in Tunesien. Nach Schweden sei er nur zu Besuch gekommen."

Wie das geht? Mit gefälschten Papieren und einem neuen Ausweis.

"Herr Richter, ich habe keinen gemordet", sagt der Angeklagte. Warum dann alle ihn als Täter nennen? "Was weiß ich das? Ich wusste ja nicht einmal, dass er tot ist."

Ein Urteil wurde noch am Dienstag erwartet.