Nach Macheten-Mord in der Brigittenau: Offenbar alle Verdächtigen gefasst

Durch die Festnahme der vier Männer in Frankreich dürften jetzt alle Verdächtigen geschnappt worden sein.

Flüchtiger sprang in die Donau

Ein 24-jähriger Algerier wurde direkt nach der Tat im Zuge einer Sofortfahndung festgenommen - er hatte vom Tatort zu flüchten versucht, indem er am Donaukanal ins Wasser sprang. Polizisten fischten ihn aus dem Wasser, seither befindet sich der Mann in U-Haft. Anderen Beteiligten gelang demgegenüber die Flucht.

Zwei weitere Festnahmen gab es in diesem Fall dann am 3. Mai. In der Wohnung eines 29 Jahre sowie eines 34 Jahre alten Algeriers waren 450 Gramm Marihuana und knapp 1,2 Kilogramm Cannabisharz sichergestellt worden, im Zuge der kriminalistischen Erhebungen konnte ein Bezug zu dem Tötungsdelikt hergestellt werden. Mittlerweile ermittelt die Staatsanwaltschaft gegen alle drei Männer wegen Mordverdachts, bestätigte Behördensprecherin Bussek.