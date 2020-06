Mordprozess: Eifersüchtiger Mann soll Ehefrau mit Holzlatte getötet haben

"Es ist eine von vielen Beziehungstaten, die sich in Wien in letzter Zeit ereigneten", eröffnete die Staatsanwältin ihr Eröffnungsplädoyer am Freitag im Großen Schwurgerichtssaal des Wiener Landesgericht für Strafsachen. Sie wirft in diesem Fall dem Angeklagten Valdon D. den Mord "aus purer Eifersucht" an seiner Ehefrau im September 2019 in einer Wohnung in Favoriten vor.

Der 33-Jährige soll seine Ehefrau, mit der er drei Kinder hat, mit einer Holzlatte, die er aus dem Lattenrost des Kinderbettes gerissen haben soll, zuerst geschlagen und dann erwürgt haben. Die ganze Beziehung sei schon von Gewalt und Misshandlungen geprägt gewesen. Die Staatsanwältin reicht den Geschworenen Fotos von blau geschlagenen Augen - es sei "ein Autounfall" gewesen, wird der Angeklagte später erklären.