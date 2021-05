Möbel-Upcycling neben dem Naschmarkt

Miriam Degischer lebte in Klosterneuburg, Bad Ischl und Salzburg, um schließlich in Wien zu landen. Zwölf Jahre lang führte sie die Filiale der Keramikwerkstatt "Made by you" im neunten Bezirk. Doch sie wollte mehr als nur Keramik.

Ihre Passion auch in den eigenen vier Wänden immer wieder neue Gestaltungsideen auszuprobieren, brachte sie zu einer bestimmten Möbelfarbe in Kreideoptik namens Annie Sloan. Diese ist in unterschiedlichen Farben von blau bis pink erhältlich.

Degischer besuchte Workshops in Oxford, dazu wie man die Farbe am Besten anwenden kann und welche Methoden Möbel neuwertig oder anders erscheinen lassen. Dafür gibt es verschiedene Methoden, von Stempeltechnik bis zur "Used-Optik". Die Devise lautet: Aus Alt mach neu.