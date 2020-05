Moderne Stations-Tafeln sollen Bus- und Bim-Schilder ersetzen

Die klassischen Schilder an mehr als 4000 Stationen sollen modernen Displays weichen. Eine heftige Debatte unter den Fans der Wiener Öffis ist vorprogrammiert: Ab 5. Oktober testen die Wiener Linien neue Haltestellen-Schilder entlang der neu eröffneten Straßenbahnlinie 26 in der Donaustadt. Statt der traditionellen ovalen Schilder erhalten die Stationen Kagraner Platz und Kraygasse rechteckige, in schlichtem Grau gehaltene Info-Tafeln, die mit dem international gebräuchlichem gelb-grünen Haltestellen-Symbol versehen sind (siehe Bilder).

An den Säulen wird eine Art Glasvitrine angebracht. Hier sollen größere, übersichtlichere Streckenpläne und ein Umgebungsplan Platz finden. Neu ist auch ein sogenannter taktiler Plan mit Blindenschrift.