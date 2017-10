Mitarbeiter nach Kritik versetzt: Spannungen bei Wiener Netzen

Christian S. ist seit mehr als 20 Jahren Starkstrommonteur. "Mit Leib und Seele", wie er selbst sagt. Doch seit einigen Monaten darf er nur noch Zählerstandsmessungen durchführen. Die Versetzung in eine andere Abteilung folgte, nachdem er einen Zettel am schwarzen Brett ausgehängte. In seinem Schreiben wies er auf interne Missstände hin. Unterm Strich bedeutet das seither für ihn: finanzielle Einbußen von 500 bis 700 Euro monatlich, weil durch seine Versetzung Zulagen wegfallen.

Foto: APA/dpa/UNBEKANNT "Das ist Mobbing", ist er überzeugt – und geht nun vor Gericht. Er will seine ursprüngliche Position wieder zurück. Am Donnerstag beginnt der Prozess.

Postenbesetzungen

Christian S. hat seine Vorgesetzten schon immer auf Probleme hingewiesen. Unter anderem machte er auf Postennachbesetzungen aufmerksam, die ihm eigenartig erschienen. Kritik übte er etwa daran, dass auf zehn Monteure sieben Vorgesetzte kommen.

Und plötzlich wurde er zu einem Termin gebeten. "Alle Vorgesetzten saßen da, mir wurde die Kündigung nahe gelegt", erzählt er. Man warf ihm vor, dass er Kunden mit obszönen Gesten beleidigt und ein Passanten rassistisch beschimpft haben soll. Zudem soll er einem seiner Chefs nachspioniert haben soll. "Völliger Blödsinn!", empört er sich. "In meinem Personalakt findet sich auch keine einzige Beanstandung."

Was ihn ebenso wundert: Obwohl er angeblich Menschen beschimpft haben soll, hat er in seiner neuen Funktion noch mehr Kundenkontakt. "Das macht doch alles keinen Sinn."

Fragen klären

Die Wiener Netze wollen zum konkreten Fall aufgrund des nahenden Prozesses keine Auskünfte geben. Allgemein erklärt eine Sprecherin: "Die Wiener Netze treffen Entscheidungen verantwortungsvoll und gut überlegt, so auch personelle Maßnahmen. Im laufenden Verfahren werden alle Fragen und Unklarheiten aufgeklärt."

Für Christian S. ist klar: "Ich will meinen alten Job zurück. Auf einen Vergleich werde ich nicht eingehen."