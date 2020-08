Mit Verspätung: Neubau erhält die nächste "coole Straße"

Der Grund für die Verspätung sind großflächige Begrünungen in der Kandlgasse. In den vergangenen Wochen wurden in der Straße 19 Baumscheiben errichtet. Die zugehörigen Bäume fehlen noch - sie werden später eingesetzt.

Auch die automatisierte Bewässerungsanalge für diese Bäume ist so gut wie fertig. Zusätzlich wurden mehrere Bänke aufgestellt.

Kühle Zone Neubau

Neubaus Bezirksvorsteher Markus Reiter (Grüne) spricht von einer "Begrünungs-Offensive" im 7. Bezirk: "Noch 2020 pflanzen wir auf der Länge der gesamten Kandlgasse 19 möglichst breitkronige Bäume." Das sei die "beste Kühlung" für den Sommer. Die Bäume sind Teil der Aktion „Kühle Zone Neubau“, mit der der Bezirk nachhaltig abgekühlt werden soll, wie es heißt.

Die "Kühle Zone Neubau" ist ein Netz aus speziell gestalteten Straßen, etwa der Zieglergasse oder der Neubaugasse. Im Zuge des Projekts werden hauptsächlich neue Bäume gepflanzt. Und zwar dort, wo sie die stärksten (positiven) Auswirkungen auf das Mikroklima haben sollen.

Insgesamt sollen im Bezirk noch diesen Herbst weitere 100 Bäume gesetzt werden.