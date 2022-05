Mit seiner eigenen Waffe geschlagen: Räuber von Trafikant überwältigt

Am gestrigen Montagabend drang ein 19-Jähriger mit einer Schreckschusspistole bewaffnet in eine Trafik in der Kainzgasse ein. Trafikant Christian Länger kehrte gerade aus dem Lager zurück, als er den Räuber entdeckte. Dabei machte der 19-Jährige jedoch einen entscheidenden Fehler.