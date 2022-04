Tatort Trafik: Schwerer Raub, leichte Beute

„Ich habe versucht, ihn rauszuschmeißen. Daraufhin hat er mir mit der Waffe auf den Kopf geschlagen.“ Von diesem Zeitpunkt an fehlt Herrn Bauer jede Erinnerung. Als er bewusstlos auf dem Boden lag, raubten die Männer das Bargeld aus der Kasse und ergriffen die Flucht. Eine Kundschaft fand den verletzten Trafikanten auf dem Boden und rief die Polizei. Heute sagt Bauer: Er sei „ein wenig unvorsichtig“ gewesen.

Herr Bauer ist kein Einzelfall. Erst vor einer Woche wurde die Angestellte einer Trafik in Hernals ausgeraubt – mutmaßlich von drei jugendlichen E-Scooter-Fahrern. Und Anfang März wurde die Angestellte einer Trafik in Favoriten von mehreren Jugendlichen mit zwei Messern und einer Pistole bedroht und ausgeraubt.

Dass Räuber ausgerechnet Trafiken im Visier haben, ist ein bekanntes Phänomen. Und hat vor allem zwei Gründe. Erstens: „Jeder glaubt, dass es in Trafiken das große Geld zu holen gibt“, sagt Andreas Schiefer, Landesgremialobmann der Trafikanten in der Wiener Wirtschaftskammer. Aber dem ist nicht so.

Denn auch in Trafiken wird immer häufiger mit Bankomat- oder Kreditkarte gezahlt. Zweitens: Trafikanten sind – salopp gesagt – leichte Beute. „Oft ist der Trafikant alleine im Geschäft“, sagt Schiefer. „Solche Dinge werden im Vorhinein ausgekundschaftet.“ Dazu kommt, dass es – etwa im Vergleich zu einer Bank – in einer Trafik deutlich weniger Sicherheitsmechanismen gibt. Und oft ist dort auch weniger los; die Chance, erwischt zu werden, ist also geringer.

Voriges Jahr gab es österreichweit 31 Raubüberfälle auf Trafiken. Auf diesem Niveau liegen die Zahlen bis ins Jahr 2016 (siehe Grafik) zurück. Der letzte große Ausreißer war das Jahr 2012: 80 Überfälle auf Trafiken gab es da. Zu erklären ist der starke Rückgang danach laut Bundeskriminalamt damit, dass seitdem vermehrt bargeldlos gezahlt wird. Weniger Geld in der Kasse heißt auch: weniger Überfalle.

Wachhund und Warnung

Um Trafikanten vor Überfällen zu schützen, gibt es in den meisten Trafiken einen Knopf, mit dem ein Warnsignal samt Warnblinkanlage vor dem Geschäft ausgelöst wird. Die Sirene ist laut und praktisch nicht zu überhören, die Polizei wird automatisch verständigt. Im Falle von Herrn Bauer hat der Knopf aber nichts gebracht: Er war zu perplex und habe gar nicht daran gedacht, den Knopf zu drücken, erzählt er.