Fahndung nach Trafik-Raub mit Messern und Pistole in Wien-Favoriten

Wie erst am Dienstag bekannt wurde, sollen die Unbekannten am 11. März hintereinander die Trafik betreten haben. Dabei wurde ein geringer vierstelliger Eurobereich entnommen. Über Anordnung der Staatsanwaltschaft veröffentlichte die Wiener Polizei Bilder der tatverdächtigen Personen. Die Polizei bittet die Bevölkerung um sachdienliche Hinweise, die auch anonym an das Landeskriminalamt Wien, unter der Nummer 01-31310-33800 abgegeben werden können.

Verpassen Sie keine Nachricht wie diese mit dem KURIER-Blaulicht-Newsletter: