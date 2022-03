"Blitzeinbruch": Unbekannte machen wertvolle Beute in Wien-Donaustadt

"Die Wertgegenstände wurden aus einer Wohnung im 22. Bezirk im Zuge eines Einbruchs am 21. Februar gestohlen", sagte Polizeisprecher Markus Dittrich. "Der Tatzeitraum soll am Vormittag in einem Zeitfenster von lediglich einer halben Stunde liegen." Das Landeskriminalamt, Außenstelle Nord, ermittelt.

Dem Vernehmen nach soll es sich beim Wohnungsbesitzer um einen Juwelier handeln. Dessen Frau dürfte gegen 9 Uhr für kurze Zeit die Wohnung verlassen haben. Als sie rund eine halbe Stunde später wiederkam, fand sie die Sicherheitstür gewaltsam geöffnet vor, der oder die Täter hatten sich aber bereits mit ihrer Beute aus dem Staub gemacht.

