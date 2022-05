Mann auf offener Straße in Wien mit Messer attackiert

In der Breitenfurter Straße in Liesing kam es am Montagmorgen aus unbekannter Ursache zu einem Streit zwischen zwei Männern. Die beiden kannten sich eigenen Aussagen zufolge nicht. Im Zuge der Auseinandersetzung soll ein 29-jähriger Österreicher plötzlich ein Messer gezückt und einen 26-Jährigen attackiert und verletzt haben.

Der Bruder des Opfers eilte ihm zur Hilfe. Der Tatverdächtige ergriff die Flucht. Im Zuge einer Sofortfahndung konnte der Beschuldigte gefasst werden. Der 26-Jährige wurde von der Rettung notfallmedizinisch versorgt und mit Verletzungen an der rechten Körperseite in ein Spital gebracht. Er besteht keine Lebensgefahr.

Der mutmaßliche Täter verweigerte die Aussage. Er wurde festgenommen und in eine Justizanstalt gebracht.

