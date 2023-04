Mit Messer und Pistole: Raubüberfälle auf Wiener Café und Trafik geklärt

Die Beschuldigten konnten mit Geld und einer Flasche Alkohol flüchten. Eine Sofortfahndung verlief erfolglos. Mittlerweile wurden die beiden Tatverdächtigen ausgeforscht, teilte die Polizei am Donnerstag in einer Aussendung mit. Ein 29-jähriger Österreicher sowie ein 34-jähriger Serbe sind demnach am Dienstag in einer Wohnung in Rudolfsheim festgenommen worden.

Sowohl der 29-Jährige als auch der 34-Jährige verweigerten bei der Vernehmung die Aussage. Sie wurden in eine Justizanstalt gebracht. Bei der Waffe dürfte es sich um eine Schreckschusspistole handeln.

Mutiger Passant vereitelte Trafik-Raub

Ein 30-jähriger Mann kam Mittwochfrüh in eine Trafik. Dort soll er einen 54-jährigen Mitarbeiter mit einem Messer bedroht haben, ehe er in aufforderte, ihm Bargeld auszuhändigen.

Der Tatverdächtige, ein Angehöriger der Russischen Föderation, griff anschließend selbst in die Kassenlade, dann flüchtete er. Davor soll er dem 54-Jährigen noch einen Schlag verpasst haben.