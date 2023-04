Bewaffnete Männer überfielen Café in Wien

Zwei derzeit unbekannte Männer sollen ein Lokal in der Malfattigasse in Wien-Meidling betreten, die Mitarbeiterin mit einer Schusswaffe (vermutlich Schreckschusspistole) bedroht und Bargeld gefordert haben. Weiters dürfte ein Tatverdächtiger einen Schuss mit dieser Waffe in dem Kaffeehaus abgegeben haben. Anschließend seien die beiden Männer laut Polizei mit Diebesgut in unbekannte Richtung geflüchtet. Eine Sofortfahndung blieb erfolglos.