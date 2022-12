Mit Gasrevolver auf Nachbarn geschossen: 53-Jähriger festgenommen

Ein lauter Nachbar hat in der Nacht auf Samstag in Wien-Leopoldstadt einem 53-Jährigen zunächst den Seelenfrieden und in weiterer Folge die Freiheit gekostet. Wie die Landespolizeidirektion mitteilte, kam es in dem Wohnhaus in der Leopoldsgasse um 2.45 Uhr zu einer handfesten Auseinandersetzung. Der um die Nachtruhe Gebrachte bedrohte den Störenfried zunächst mit einem Gasdruckrevolver und gab schließlich im Stiegenhaus Schüsse auf den 49-Jährigen ab. Dieser blieb unverletzt.

Alarmierte Beamte der Polizeiinspektion Leopoldsgasse nahmen den augenscheinlich alkoholisierten 53-Jährigen im Stiegenhaus fest. Der Gasrevolver wurde sicher gestellt. Die beiden Streitparteien dürften nicht erst seit gestern nicht gut aufeinander zu sprechen sein. „Seit einiger Zeit gibt es zwischen ihnen Konflikte“, wusste Polizeisprecher Markus Dittrich.