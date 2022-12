Polizei warnt: Immer mehr Einbrüche mit Säure in Wien

"Rund ein Dutzend Einbruchsfälle sind aktuell bekannt, bei dem eine Säure in das Zylinderschloss der Eingangstür eingebracht wurde, wodurch der oder die Täter die Türe öffnen konnten", heißt es am Freitag in einer Aussendung der Polizei. Da sich die Fälle häufen, führt das Landeskriminalamt seit kurzer Zeit intensive Ermittlungen zu dieser Einbruchsmasche.

Schwere Verletzungen

Da die Säure ätzend ist und zu schweren Verletzungen führen kann, warnen Ermittler des Landeskriminalamts davor, nach einem Wohnungseinbruch das Türschloss anzufassen, wenn sich noch Flüssigkeit daran befindet. Die Säure wirke auf Haut, Atemwege und Schleimhäute ätzend.

Sollte es aber doch zu einem unbeabsichtigten Kontakt mit der Flüssigkeit kommen, rät das Landeskriminalamt, die Hände sofort mit Wasser zu neutralisieren. Wichtig sei, keine Seife zu verwenden und nach einem Vorfall umgehend die Polizei zu informieren.

