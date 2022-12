Fehlende Barrierefreiheit auf Christkindlmärkten

Ein Besuch am Christkindlmarkt sei für Menschen mit Beeinträchtigungen schwierig. Auch die großen Märkte – wie am Rathausplatz oder am Karlsplatz – seien nicht barrierefrei. Die am Boden verlegten Kabel seien „Stolperfallen“ insbesondere für Menschen mit Mobilitätseinschränkungen oder Seh-Schwäche.

Die Ausgabestellen an den Punsch- und Marktständen seien zu hoch für Rollstuhlfahrer oder kleinwüchsige Menschen. „Man sieht gar nicht, was am Stand verkauft wird“, sagt Rollstuhlfahrerin Evelyn Brezina.

Die Forderung des Vereins: Menschen mit Beeinträchtigungen sollten schon im Vorhinein bei der Planung miteinbezogen werden.