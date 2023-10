Misstrauensantrag gegen Wiener Ärztekammer-Präsident Steinhart gescheitert

Der Machtkampf war zuletzt völlig eskaliert. Bei einer Sitzung der Kurie der niedergelassenen Ärzte im September soll es sogar zu Handgreiflichkeiten gekommen sein. Gesundheitsminister Johannes Rauch (Grüne) appellierte denn auch an alle Beteiligten, "zur Vernunft zurückzukehren" und mahnte die Standesvertretung, darauf zu achten, welches Bild sie nach außen abgibt.

In der Nacht auf Dienstag ließ die Wiener Ärztekammer in einer Aussendung wissen, dass die Kurie der niedergelassenen Ärzte in einer siebenstündigen Sitzung am Montag den "Stillstand" überwunden habe, sogar von "Aufbruchstimmung" war die Rede.

Kurienobmann Erik Randall Huber - er hatte die Vorwürfe gegen die Beschaffungsplattform Equip4Ordi ans Licht gebracht - hatte bereits Ende letzter Woche seinen Rückzug verkündet. Seine Nachfolge soll bei der nächsten ordentlichen Kuriensitzung am 16. Oktober gewählt werden.