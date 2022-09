Missbrauch durch Wiener Lehrer: Opfer auch in einem Sportverein

Immer mehr Details werden zu den Missbrauchsopfern eines Lehrers bekannt, der an einer Wiener Mittelschule Buben im Alter von neun bis 14 Jahren missbraucht haben dürfte, ehe er sich im Frühjahr 2019 das Leben nahm. Im Zusammenhang mit den Missbrauchshandlungen spielte offenbar ein Sportverein in Wien eine wesentliche Rolle. Der Lehrer war dort in führender Funktion tätig und brachte seine Schüler reihenweise zum Verein. Auch zwei mögliche Mittäter dürften dort agiert haben.

Gegen die zwei Männer war am vergangenen Montag bei der Staatsanwaltschaft Wien von einer Opfer-Vertreterin eine Sachverhaltsdarstellung wegen Verdachts auf sexuellen Missbrauch von Unmündigen und Missbrauch eines Autoritätsverhältnisses eingebracht worden. Die Anklagebehörde prüft nun die Anzeige, in der gegen die beiden der Vorwurf der Mittäterschaft erhoben wird. Für sie gilt die Unschuldsvermutung. Der Lehrer hatte beide zum Sportverein gebracht, der ältere der beiden saß sogar im Vorstand, der Jüngere war zunächst Jugendreferent.

Möglicher Mittäter aus Verein freigestellt

Während der Ältere der beiden nach dem Suizid des Lehrers den Verein verlassen haben soll, wurde der Jüngere am Mittwochabend "bis zur Klärung der gegen ihn gerichteten Anschuldigungen freigestellt". Das teilte der zuständige, dem Verein übergeordnete Verband der APA mit. Der Mann war laut Homepage des betroffenen Vereins im vergangenen Dezember zum Vizepräsidenten gewählt worden.

Die Schüler des verstorbenen Lehrers, gegen den die Staatsanwaltschaft die Ermittlungen nach dessen Suizid eingestellt hatte, waren vor allem am Basketball-Training interessiert - und über die Jahre hinweg dürften etliche von ihnen in diesem Setting vom Pädagogen, möglicherweise auch von seinen Bekannten missbraucht worden sein. Wie ein Vereinsmitglied, das eng mit dem Lehrer bekannt war, am Mittwoch im vertraulichen Gespräch mit der APA berichtete, stammten die Opfer vorwiegend aus zerrütteten familiären Verhältnissen und wuchsen ohne Väter auf. Dass sie in ihrem Lehrer eine männliche Bezugsperson fanden, die sich ihrer annahm, gefiel auch vielen Müttern: "Teilweise haben sie ihre Kinder bei ihm übernachten lassen. Die Kinder selbst haben ihn vergöttert. Es waren Kinder, die bei ihm väterliche Zuneigung gesucht haben". Der Lehrer bot auch unentgeltliche Mathe-Nachhilfe ein - ein Anbot, das für die finanzschwachen Familien verlockend war.

Verdacht seit 2013

Beim Verein habe man bis zum Suizid des Pädagogen keine Ahnung von sexuellen Übergriffen gehabt, wurde der APA versichert. Ein Opfer sei vom Lehrer mit Schlafmitteln betäubt worden, aber vorzeitig aufgewacht. "Er wusste, was passiert ist", berichtete das Vereinsmitglied.

Gegen den Lehrer hatte schon 2013 ein konkreter Missbrauchsverdacht bestanden. Die Landespolizeidirektion Niederösterreich bestätigte am Mittwoch einen Bericht des "Standard". Wie Pressesprecher Raimund Schwaigerlehner der APA mitteilte, wurde der Lehrer damals sogar von einem mittlerweile pensionierten Kriminalisten als Beschuldigter vernommen.