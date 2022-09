Missbrauch an Wiener Schule: Viel mehr Opfer vermutet

Eine Vermutung die nun KURIER-Informationen bestätigen. Es gäbe "zu viel Material und zu viele mögliche Betätigungsfelder" des Beschuldigten, um nur von 25 Fällen auszugehen. Werde von den Behörden erst einmal öffentlich gemacht, um welche Schule es sich handelt, gehe man von vielen weiteren Betroffenen aus, heißt es.

Übergriffe auf Sportwoche und Lesenacht

Während die Bildungsdirektion bisher versicherte, dass die Übergriffe nicht im schulischen Kontext stattfanden, zeigt sich nun ein anderes Bild. So soll sich ein Opfer selbst auf Fotos, die bei dem Beschuldigten gefunden wurden, identifiziert und diese einer Schulsportwoche im Jahr 2004 zugeordnet haben. Ein weiterer Betroffener soll von einem Übergriff während einer Lesenacht im Turnsaal der Schule berichtet haben.

Auch abseits des Schulalltags hatte der beschuldigte Sport- und Vertrauenslehrer Umgang mit Kindern. So war er lange in Wiener Sportvereinen aktiv und soll auch als Betreuer bei Sommerlagern tätig gewesen sein. Auch zu Einladungen in seine Wohnung soll es gekommen sein.

Kritik an Kommunikation

Schon seit 2020 geht eine Kommission der Bildungsdirektion, sowie der Kinder- und Jugendanwaltschaft und der Kinderschutzorganisation Kinder- und Jugendhilfe, der Frage nach, wie das Verhalten des Lehrers solange unentdeckt bleiben konnten. Ein vorläufiger Endbericht soll im kommenden November vorliegen.