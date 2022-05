Nach sexuellem Missbrauch: Stadt Wien auf der Suche nach dem Fehler

Auch in der Kindergarten-Kommission sitzen drei Parteien: Kinder- und Jugendanwaltschaft, Möwe und die MA 11 als Aufsichtsbehörde. Ihre Aufgabe: Sämtliche Schritte, die nach Bekanntwerden des Verdachtsfalls gesetzt wurden (vom Kindergarten, von der zuständigen Magistratsabteilung MA 10), zu rekonstruieren. Und herauszufinden, wer welche Entscheidung getroffen hat und ob dabei Fehler gemacht wurden, etwa in der Kommunikation mit Behörden und Eltern. Denn dass nur jene Eltern informiert wurden, deren Kind zwar den besagten Kindergarten besuchte, nicht aber in direktem Kontakt mit dem Pädagogen stand, war eine Entscheidung der MA 10. Und ebenso, dass der zuständige Stadtrat – in dem Fall Vizebürgermeister Christoph Wiederkehr (Neos) – nicht informiert wird.

Dem Vernehmen nach wird der MA 10 zwar keine absichtliche Vertuschung vorgeworfen, aber deutliche Fehler in der Kommunikation. Der Bericht der Kindergarten-Kommission soll im Juli vorliegen, dem Inhalt wollen die involvierten Akteure nicht vorgreifen, anzunehmen ist aber, dass alle Eltern künftig ab einem Verdachtsfall informiert werden sollen.