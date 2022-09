Missbrauch durch Wiener Lehrer: Kommission verschickt nun Briefe

Die Untersuchungskommission, die zum Fall eines jahrelangen Missbrauchs durch einen Lehrer an einer Wiener Mittelschule gegründet wurde, verschickt tausende Briefe an deren einstige Schülerinnen und Schüler sowie Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Laut APA-Informationen war der Pädagoge seit Mitte der 1990er-Jahre an der Bildungsanstalt tätig, jedoch richtet sich das Schreiben an Personen, die zwischen 2004 und 2019 an dieser waren - und die nun auch als Tatort infrage kommt.

2019 wurde bei dem Pädagogen eine Hausdurchsuchung durchgeführt. Es wurden unter anderem vier Festplatten mit belastendem Material sichergestellt, er beging daraufhin Suizid, die staatsanwaltschaftlichen Ermittlungen wurden daraufhin eingestellt. „Die Staatsanwaltschaft hat uns darüber informiert, dass sich die Vorfälle ab 2004 ereignet haben. Daher konzentriert sich die Bildungsdirektion für Wien im Moment auf diesen Zeitraum“, hieß es von der Bildungsdirektion am Mittwoch gegenüber der APA auf die Frage, warum man sich drei Jahre nach Bekanntwerden des Falls nun nicht an alle möglichen Opfer wendet.