Missbrauch durch Lehrer: Bereits 2013 als Beschuldigter vernommen

Was aus der Anzeige wurde, ist derzeit unklar. Fest steht, dass sie nicht von der Staatsanwaltschaft Wiener Neustadt bearbeitet wurde, wie der Sprecher der Staatsanwaltschaft Wiener Neustadt, Erich Habitzl, am Mittwoch auf APA-Anfrage mitteilte. Polizeisprecher Raimund Schwaigerlehner erklĂ€rte, sie sei aufgrund des mutmaßlichen Tatorts am Wolfgangsee in ein anderes Bundesland - Salzburg oder Oberösterreich - weitergeschickt worden. NĂ€heres lasse sich fĂŒr die Polizei nicht mehr herausfinden. Aufgrund des Selbstmords des Lehrers, der sich nach einer Anzeige eines frĂŒheren SchĂŒlers im April 2019 das Leben genommen hatte, "können wir aus datenschutzrechtlichen GrĂŒnden nicht mehr auf den Akt zugreifen", erlĂ€uterte Schwaigerlehner.

Seitens der Feriencamp-Einrichtung hatte es am Dienstag gegenĂŒber der APA geheißen, es sei im Zusammenhang mit dem ĂŒbergriffigen PĂ€dagogen "bis heute kein Vorfall bekannt, der in unseren Camps stattgefunden hĂ€tte". Als Verein, der seit ĂŒber 100 Jahren Feriencamps fĂŒr Kinder durchfĂŒhre, sei es "ein besonderes Anliegen, auch in unserem Umfeld zu unterstĂŒtzen und gegebenenfalls umfassend aufzuklĂ€ren".

Der PĂ€dagoge war nicht nur als Ferienlager-Betreuer, sondern auch jahrelang in fĂŒhrenden Funktionen in Wiener Sportvereinen tĂ€tig. Er war Obmann eines Turnvereins und begleitete Kinder und Jugendliche zu Basketball-Turnieren.