Mischung aus Bar und Eissalon eröffnet auf der Wieden

Bei den Eissorten selbst will sie klassisch bleiben. „Es wird also nicht so etwas geben wie Gin-Tonic-Eiskugeln“, sagt Castillo. Das Eis wird nur mit Alkohol vermischt, denn „den Alk soll man schon wirklich spüren“.

Kindheitstraum

Einen Eissalon aufzumachen, das sei schon lange ihr Traum gewesen, sagt Castillo. Als Kind habe sie in der Konditorei ihrer Oma geholfen, Eis zu machen. Eine eigene Konditorei aufzumachen, sei aber nicht machbar gewesen, erzählt sie. „Ich bin ein Nachtmensch, aber als Konditorin muss man um 4 Uhr in der Früh aufstehen. Das wäre einfach nicht gegangen“, so Castillo.

Einen Eissalon statt einer Konditorei zu eröffnen, diese Idee kam über Umwege durch den Barfly’s Club zustande. Eine Zeit lang war das Lokal, das nun wieder in der Stammadresse in der Esterhazygasse 33 beheimatet ist, in einer Ersatzlocation untergebracht. Nämlich in einem ehemaligen Eissalon.

Vorkoster

Die Corona-Zwangspause für Gastronomen nutzte Castillo für die Erfüllung ihres Traums und besuchte Fortbildungskurse zur Eisherstellung. Wie gut ihr das gelungen ist, davon kann man sich schon jetzt überzeugen. Denn „Castillo’s Eis&Bar“ sucht bereits Eistester. Und Voraussetzungen muss man dafür (fast) keine erfüllen.