Das Eis des Jahres 2022: Nostalgie im Stanitzel

Die Eissaison ist eröffnet. Das allein ist schon Grund genug für reichlich Glücksgefühle. Das diesjährige Eis des Jahres dürfte die Stimmung aber noch weit mehr heben: Schoko-Bananen-Eis.

Ein Wort, das man sich auf der Zunge zergehen lassen kann – und das sofort nach Nostalgie, Kindheit und Geborgenheit schmeckt. Quasi ein Eis-gewordener Dreifach-Booster für die derzeit mehr als angeknackste Stimmungslage im Land. Schoko-Bananen-Eis.

„So gut wie jeder nascht gerne Schokobananen“, sind auch Andrew Nussbaumer und Luca Alberti überzeugt, die Sprecher der österreichischen beziehungsweise italienischen Eissalonbetreiber in der Wirtschaftskammer. Darum habe man sich für diese Sorte entschieden. Und auch deswegen, weil sie viele Variationsmöglichkeiten biete.

Von Bananeneis mit Schokostreuseln, Bananeneis mit Schokosauce oder ins Eis eingearbeiteten Schokobananen ist schließlich alles möglich.

Süße Symphonie

Offiziell startete die Eissaison bei der „Manifattura del Gelato“ in der Seestadt Aspern in Wien. Hausherr Silvio Molin Pradel ist vor allem als Chef des vielfrequentierten Eissalons am Schwedenplatz bekannt. Neben Eisverkäufen wurde auch ein Scheck von rund 14.800 Euro an die St. Anna Kinderkrebsforschung überreicht. Die Eismacher engagieren sich seit mehr als 20 Jahren für diese Organisation.

Auch europaweit setzt man heuer beim Eis des Jahres übrigens auf eine sichere Bank. „Dolce Sinfonia“, so der klingende Name, ist eine Kombination aus Schokolade und Haselnuss. Am 24. März, dem „Tag des handwerklich hergestellten Speiseeises“, kann man in vielen Eissalons in Österreich (und ganz Europa) die Dolce Sinfonia verkosten.

Schlumpf und Einhorn

Weniger traditionell geht es bei den „Kinder-Eis-Wochen“ zu, die heuer von 27. Juni bis 10. Juli stattfinden. Da liegt der Fokus auf Eissorten wie Schlumpf-Eis, Einhorn-Eis und Frizzi Pop. Also Geschmacksrichtungen, die am ehesten unter „bunt“ einzuordnen sind.

Aber egal, ob man letztendlich Schlumpf oder Schoko-Banane bestellt: Hauptsache, das Glücksgefühl stimmt.