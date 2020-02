Verfolgungsjagd: 15-Jähriger überfuhr bei Flucht beinahe Polizisten

Am Sonntag kam es in der Nacht zu einer gefährlichen Verfolgungsjagd zwischen einem 15-jährigen Autofahrer und der Polizei. Der Lenker soll einfach weitergefahren sein, als Beamte ihn kurz vor 23 Uhr anhalten wollten. Der jugendliche Lenker dürfte dann mit stark überhöhter Geschwindigkeit bei Rot mehrere Kreuzungen auf der Praterstraße in Wien-Leopoldstadt überfahren haben. Dabei soll er auch teilweise auf den Gehsteig ausgewichen sein.

Der Verdächtige versuchte auch mehrmals, einen verfolgenden Streifenwagen abzudrängen bzw. diesen zu rammen. Der Flüchtige bog schließlich in die Walcherstraße ein, wo mehrere Polizeibeamte durch Hand- und Lichtzeichen den neuerlichen Befehl zum Anhalten gaben. Laut Polizeibericht wurde der Raser aber nicht langsamer, sodass sich die Polizisten nur mehr durch einen Sprung auf die Seite retten konnten.

Mehrere Schüsse fielen

Zwei Polizisten schossen daraufhin mehrmals aus den Dienstpistolen auf das Auto bzw. den unteren Fahrzeugbereich. Der 15-Jährige dürfte seine Fahrt aber trotz des stark beschädigten Autos fortgesetzt haben.