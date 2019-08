Migrantenliste will Kopftuchverbot für Lehrerinnen verhindern

Das Argument der ÖVP, dass es bei einem Verbot um Gleichberechtigung gehe, lässt der SÖZ-Sprecher nicht gelten: "Das ist keine Befreiuung, sondern billiger Populismus auf dem Rücken der betroffenen Lehrerinnen. Deren finanzielle Unabhängigkeit wäre durch ein derartiges Verbot bedroht. Und die Frauen würden an den gesellschaftlichen Rand gedrängt."

Auch bei der Kleinpartei SÖZ, die bei der Wiener Landtagswahl 2020 antreten will, dürften Lehrerinnen, die Kopftuch tragen, auf der Kandidatenliste stehen.

ÖVP-Vorstoß auch im Wiener Gemeinderat

In Wien will die Stadt-ÖVP in der nächsten Gemeinderatssitzung ein Kopftuchverbot für Landeslehrerinnen beantragen.

Für SPÖ-Bildungsstadtrat Jürgen Czernohorszky "ein jämmerlicher Wahlkampf-Gag der ÖVP". In den vergangenen zwei Jahren habe es "von Bundesseite nur Kürzungen und keine einzige Maßnahme zur Unterstützung von LehrerInnen gegeben". Würde man das Thema wirklich ernst nehmen, "wäre es mehr als angebracht, hier österreichweit Experten und Religionsgemeinschaften an einen Tisch zu holen und den Dialog zu suchen", so Czernohorszky.