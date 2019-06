Wien-Wahl: Liste SÖZ will Minderheiten eine Stimme geben

Mit einer neuen Bewegung namens SÖZ – „Soziales Österreich der Zukunft“ – will Hakan Gördü bei der Wien-Wahl 2020 in den Gemeinderat einziehen.

Dass es sich bei der Liste um eine Migrantenpartei handle, dementiert der türkischstämmige Unternehmer. Alle Aktivisten seien in Österreich geboren, betont der 35-Jährige – der 2016 als Vize-Chef der Erdoğan-treuen Union Europäisch-Türkischer Demokraten (UETD) zurücktrat und sich in der Folge von der türkischen Innenpolitik distanzierte. Mit SÖZ will sich Gördü „links der Mitte“ positionieren. Unterstützen könnte ihn dabei die parteilose Nationalrätin Martha Bißmann - der KURIER berichtete.

KURIER: Herr Gördü, Sie wurden in Wien geboren und sind hier aufgewachsen. Wie geht es Ihnen eigentlich mit der Bezeichnung "Migrantenliste"?

Hakan Gördü: Ich verstehe sie nicht. Keiner der Mitbegründer ist im Ausland geboren. Und wir vertreten auch nicht mehrheitlich migrantische Themen. Wir sind eine sehr vielfältige Bewegung.

Aber die meisten Kandidaten haben Migrationshintergrund.

Wir haben keine Kandidaten, sondern nur Aktivisten. Aber ja, viele davon haben Migrationshintergrund. Trotzdem sind sie Wiener – genau wie Kurz und Strache.